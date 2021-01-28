Число автоаварий резко снизилось в Ростовской области

Всего в минувшем году зарегистрировали 2388 ДТП. Число погибших в авариях сократилось на 4,1%, раненых — на 25,5%.
Количество автоаварий с участием детей стало меньше на 28,4%, пешеходов — 21,9%. Сейчас в регионе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Он поможет свести к минимуму социальные и транспортные риски на автодорогах», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.
В этом году возобновят работы по ликвидации дефектов на дорогах. Напомним, что Минтранс потратит 2,6 миллиарда рублей на ремонт дорог в Ростовской области.