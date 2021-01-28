rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число автоаварий резко снизилось в Ростовской области

28 января 2021, 07:54
Фото: гибдд.рф/r/61
В Ростовской области в 2020 году на 22,1% стало меньше автоаварий по сравнению с 2019 годом, сообщили в правительстве региона.

Всего в минувшем году зарегистрировали 2388 ДТП. Число погибших в авариях сократилось на 4,1%, раненых — на 25,5%.

Количество автоаварий с участием детей стало меньше на 28,4%, пешеходов — 21,9%. Сейчас в регионе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Он поможет свести к минимуму социальные и транспортные риски на автодорогах», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.

В этом году возобновят работы по ликвидации дефектов на дорогах. Напомним, что Минтранс потратит 2,6 миллиарда рублей на ремонт дорог в Ростовской области.

Материалы по теме
Бизнесмен украл миллион при ремонте детского сада в Ростовской областиПочти 200 млн руб получит Волгодонск на ремонт канализационного коллектораКабмин РФ выделит 861 млн рублей на ремонт канализационных коллекторов в Ростове
#Новости#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58