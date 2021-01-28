Дом с плесенью: сирот Ростовской области обвинили в неправильной эксплуатации квартир

«Плесень идет, надо что-то сделать с вентиляцией. Нужно сбивать штукатурку до кирпича, провести соответствующие работы. Плесень может спровоцировать астму, там маленькие дети проживают. Роспотребнадзор должен проверить, что это за плесень, если этот грибок опасен для проживания, соответственно, нужно признать квартиры непригодными для проживания и предоставить сиротам новые жилые помещения. Как администрация принимала квартиры, если там нарушена нормы в части вентиляции, почему дом приняли? В домах отсутствует вентиляция — это легко можно было проверить. Почему закрыли на это глаза? Я уверен, что они видели нарушения требований по части вентиляции», — говорит Федяев.