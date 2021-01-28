Дом с плесенью: сирот Ростовской области обвинили в неправильной эксплуатации квартир

Posted 28 января 2021,, 09:57
Published 28 января 2021,, 09:57
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Почему признавать квартиры непригодными власти не собираются, в материале RostovGazeta.
Нехорошая квартира
В 2015 году сирота Ирина Юдина получила квартиру на первом этаже в трехэтажном доме №13А по улице Ростовская. Спустя год она заселилась, успела к тому времени выйти замуж. Сейчас в квартире в 25 квадратных метров Ирина проживает с мужем и двумя детьми.
«В 2019 году появилась плесень возле подоконника. Строители сделали ремонт за свой счет. Но плесень снова появилась и по всей квартире. Сейчас застройщик опять ремонтирует нашу квартиру за свой счет, но не думаю, что на этом все закончится. Посмотрим, через два месяца — исчезнет или нет плесень», — говорит Ирина.
Ирине предлагают квартиру «без плесени» на третьем этаже, но она отказывается. Жить в этом доме женщина не хочет, объясняя тем, что кроме плесени, внутри дома уже появились трещины.
«Плесень не только в моей квартире. Просто многие боятся, что отнимут и это жилье, поэтому и не хотят ничего рассказывать и жаловаться», — рассказывает она.
Дети Ирины постоянно болеют, у двухлетнего Максима бронхит. Врачи считают, что причиной диагноза может быть как раз плесень в квартире.
«Мне в администрации сказали, что проживать в этой квартире нельзя с детьми. Жилье для одного человека предназначена. Я мужа со своими детьми выгнать на улицу должна? „Здесь толпой жить нельзя“. Когда квартиру выдавали, многие уже были с детьми и беременные», — говорит Ирина.
Сироты обратились к депутату ЗСРО Евгению Федяеву, он обнаружил несколько квартир с плесенью в двух новых многоквартирных домах для сирот в Красном Сулине.
«В доме на улице Ростовской точно три квартиры с плесенью, это я видел сам. На первом этаже две квартиры и одна на пятом этаже. Плесень есть также и во втором доме для сирот на улице Автомобилистов, в квартире на пятом этаже. Во все квартиры, конечно, попасть мне не удалось. Еще на стенах внутри дома появились трещины. Материалы дешевые, отвратительного качества все. В магазинах я не видел таких дверей, которые установлены здесь», — говорит Федяев.
На встречу с депутатом и сиротами приехал и представитель застройщика.
«Со слов подрядчика, в квартирах появляется плесень, так как она рассчитана на одного сироту, а в них проживает семьи с двумя детьми. По версии строителей, испарение и влага появляется из-за того, что готовят и стирают на четверых», — рассказывает Федяев.
Подобный ответ получили и сами сироты от застройщика.
«После очередного комиссионного выхода на дом 04.08.2016 года представителей Администрации совместно с Застройщиком было установлено, что в большинстве квартир жильцы проживают с семьями с маленькими детьми. В связи с чем, появляется необходимость дополнительной вентиляции в квартирах (согласно задания на проектирование в проектной документации квартиры предназначены для проживания 1 человека, общей площадью 25 кв.м)», — говорится в письме застройщика.
В том же 2016 году в доме установили, как сказано в документе, «вентиляторы для принудительной вентиляции в совмещенных санузлах». Однако, судя по фотографиям из квартиры Ирины Юдиной, не во всех квартирах вентиляторы спасли положение: плесень в ее доме вновь появилась в 2019 году.
«Плесень идет, надо что-то сделать с вентиляцией. Нужно сбивать штукатурку до кирпича, провести соответствующие работы. Плесень может спровоцировать астму, там маленькие дети проживают. Роспотребнадзор должен проверить, что это за плесень, если этот грибок опасен для проживания, соответственно, нужно признать квартиры непригодными для проживания и предоставить сиротам новые жилые помещения. Как администрация принимала квартиры, если там нарушена нормы в части вентиляции, почему дом приняли? В домах отсутствует вентиляция — это легко можно было проверить. Почему закрыли на это глаза? Я уверен, что они видели нарушения требований по части вентиляции», — говорит Федяев.
В 2016 году Роспотребнадзор провел проверку, и выявил не соответствия СанПиН по части «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания и помещению требований к вентиляции» в доме по улице Ростовской, 13 «А».
Стройка за полгода
Главным застройщиком домов для сирот в Красном Сулине является компания «СУ-5 Каменск». С 2015 года фирма построила три многоквартирных дома (улица Автомобилистов, 6; Суворова, 19; Ростовская, 13 «А»). Дома возводили, судя по документам, опубликованным на сайте госзакупок, за 6-7 месяцев.
Всего с 2016 года за два дома, которые были построены для нужд сирот по улицам Автомобилистов и Суворова, подрядчик получил 96,4 млн рублей. Обнаружить контракт на строительство трехэтажного дома по улице Ростовская не удалось. Всего в трех домах квартиры (от 24 до 26 кв.м) получили 138 сироты.
В контрактах перечисляется материалы, из которых возведены дома: «Монолитный железобетонный каркас, кладка стен 370 мм, внутренний слой из блоков ячеистых бетонов толщиной 200 мм., наружной облицовки из силикатного кирпича толщиной 120 мм, слой утеплителя 50 мм из экструзионного пенополистирола. Материла перекрытий — многолетние железобетонные».
Также в документах указано, что в квартирах должны быть установлены вентиляционные решетки на кухнях и в санузлах.
Найти действующий номер телефона застройщика не удалось.
Виноват диван
Замглавы Администрации Красносулинского района Лариса Хильченко в беседе с корреспондентом RostovGazeta сообщила, что в доме на улице Ростовская плесень появилась в двух из 38 квартир.
«Пять лет назад заселились люди, на данный момент две квартиры находятся в таком состоянии, все остальные — в нормальном состоянии, никакой плесени там нет. Там была проверка Роспотребнадзора и прокуратуры. Мы заказали экспертизу, чтобы доказать, что это следствие эксплуатации. Еще в прошлом году разговаривали с сиротами, ремонт проводился. Почему в одной квартире стена в идеальном состоянии, а по-соседству — с плесенью?», — говорит Хильченко.
По словам чиновника, плесень могла появиться из-за того, что семья Юдиных полностью закрыли батарею диваном. Кроме того, Хильченко указала, что вещи в доме сушить не стоит.
«Надо проветривать помещение. Представляете себе, 25 квадратов, в них живут четыре человека. Их временно заселили в другое жилье, в квартирах сейчас производится ремонт. Дома — это капитальное строительство, не сарай. Я принимаю критику, всегда помогаем им, подарки дарили. Когда говорят, что весь такой дом — что за глупости… Как его признавать аварийным?», — говорит она.
Трещины на стенах в новых домах в коридоре появиться могут, говорит Хильченко. Подрядчики отремонтируют стену, она не является несущей. Гостройнадзор проводил проверку в прошлом году и не выявил никаких нарушений, добавила она. Чиновники предлагают семье Юдиных принять участие в программе «Молодая семья», подать документы на улучшение жилищных условий.
Система не работает
Плесень может появиться из-за повышенной влажности или нарушенной системы вентиляции, комментирует директор строительной компании «Под ключ» Александр Петрушин.
«Если приставить к батарее диван, может нарушиться циркуляция теплого воздуха. Но в этом случае, плесень могла появиться только возле окна, по всей квартире плесень не могла „пойти“. Там более глобальные проблемы, чем просто приставленный диван. Скорее всего, проблема с конденсацией, дом плохо утеплен. Плесень нужно убрать технически, устранить те факторы, которые стали причиной ее появления и тогда от нее можно избавиться. Просто механически убрать плесень, обрабатывая стены, она не исчезнет», — говорит специалист.
Цену за квадратный метр, которая рассчитана в контрактах при строительстве домов для сирот (от 31 до 33 тысяч рублей) спикер назвал «хорошей».
При строительстве домов для сирот, как указано в документах на сайте госзакупок, использовался бетон толщиной в 200 мм.
«Это минимально допустимое значение по нормам строительства. Если заложить бетон меньше этого минимума (200 мм), дом не пройдет экспертизу. На бумаге все верно, но по минимальным значениям. Возможно, когда у нас были морозы, не свойственные нашему региону, дом „промерз“ и от этого появилась плесень», — считает Александр Петрушин.
Специалист не исключает, что в квартире на 25 квадратов, где проживают четыре человека, происходит повышение влажности.
«Вопрос в том, откуда влажность берется. Если плесень появляется по всей квартире, значит, в доме не работает система вентиляции, либо что-то протекает», — говорит он.
После появления в сети публикаций о плесени в квартирах в трехэтажном доме, который предоставили сиротам, с проверкой в Красный Сулин приехали сотрудники прокуратуры. О результатах проведенной проверки редакция сообщит в ближайшее время.