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Posted 28 января 2021, 14:43

Published 28 января 2021, 14:43

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

На треть выросло в Ростовской области число жалоб на навязывание допуслуг в банках

На треть выросло в Ростовской области число жалоб на навязывание допуслуг в банках

28 января 2021, 14:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростовской области направили в адрес Центробанка за 11 месяцев 2020 года 326 жалоб на навязывание дополнительных услуг финансовыми организациями, сообщила управляющая отделением по региону Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева в ходе пресс-брифинга.

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество таких жалоб выросло на треть. Всего за 2020 год Банк России получил от потребителей финансовых услуг порядка 7 тысяч жалоб, тогда как в 2019 году таких обращений было меньше примерно на 1 тысячу.

«В минувшем году порядка трети жалоб было связано с потребительским кредитованием, кроме того, за 11 месяцев жители Дона подали более 800 жалоб на субъекты рынка микрофинансирования и столько же поступило на деятельность страховых компаний», — пояснила Леонтьева.

Она добавила, что Банк России считает недопустимым вводить потребителя в заблуждение ради получения дополнительной прибыли. «Эти случаи навязывания дополнительных услуг снижают уровень доверия потребителей к финансовому сектору и в долгосрочной перспективе они вредят самим финансовым организациям», — отметила она.

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