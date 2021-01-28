На треть выросло в Ростовской области число жалоб на навязывание допуслуг в банках

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество таких жалоб выросло на треть. Всего за 2020 год Банк России получил от потребителей финансовых услуг порядка 7 тысяч жалоб, тогда как в 2019 году таких обращений было меньше примерно на 1 тысячу.