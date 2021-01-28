На треть выросло в Ростовской области число жалоб на навязывание допуслуг в банках

Posted 28 января 2021, 14:43
Published 28 января 2021, 14:43
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество таких жалоб выросло на треть. Всего за 2020 год Банк России получил от потребителей финансовых услуг порядка 7 тысяч жалоб, тогда как в 2019 году таких обращений было меньше примерно на 1 тысячу.
«В минувшем году порядка трети жалоб было связано с потребительским кредитованием, кроме того, за 11 месяцев жители Дона подали более 800 жалоб на субъекты рынка микрофинансирования и столько же поступило на деятельность страховых компаний», — пояснила Леонтьева.
Она добавила, что Банк России считает недопустимым вводить потребителя в заблуждение ради получения дополнительной прибыли. «Эти случаи навязывания дополнительных услуг снижают уровень доверия потребителей к финансовому сектору и в долгосрочной перспективе они вредят самим финансовым организациям», — отметила она.