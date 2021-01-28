Обращаться в суд через МФЦ смогут жители Ростовской области

Кроме того, на базе МФЦ можно получить бесплатную адвокатскую помощь в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». В дальнейшем можно будет подготовить исковое обращение в режиме онлайн с помощью адвоката и тут же направить его в суд.