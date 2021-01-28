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Обращаться в суд через МФЦ смогут жители Ростовской области

28 января 2021, 10:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Ростовской области смогут подавать исковые заявления в суд через МФЦ, сообщили в региональном Законодательном собрании.

Управление Судебного департамента в Ростовской области и МФЦ подписали соглашение о сотрудничестве в декабре 2020 года. В рамках соглашения планируют разработать схему подачи документов в суд в электронном виде через многофункциональные центры, а также получения документов из суда.

По словам председателя комитета Законодательного Собрания по законодательству Александра Косачева, это актуально, учитывая пандемию коронавируса.

«Интеграция МФЦ и органов судебной власти могла бы стать существенным шагом к расширению и развитию доступа граждан к правосудию, а также оптимизации работы судов», — отметил Косачев.

Кроме того, на базе МФЦ можно получить бесплатную адвокатскую помощь в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». В дальнейшем можно будет подготовить исковое обращение в режиме онлайн с помощью адвоката и тут же направить его в суд.

В настоящее время подать заявление в суд через МФЦ могут только жители Батайска, который стал пилотным в проекте. Через несколько месяцев услуга будет доступна всем жителям Ростовской области.

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