Обращаться в суд через МФЦ смогут жители Ростовской области

Управление Судебного департамента в Ростовской области и МФЦ подписали соглашение о сотрудничестве в декабре 2020 года. В рамках соглашения планируют разработать схему подачи документов в суд в электронном виде через многофункциональные центры, а также получения документов из суда.
По словам председателя комитета Законодательного Собрания по законодательству Александра Косачева, это актуально, учитывая пандемию коронавируса.
«Интеграция МФЦ и органов судебной власти могла бы стать существенным шагом к расширению и развитию доступа граждан к правосудию, а также оптимизации работы судов», — отметил Косачев.
Кроме того, на базе МФЦ можно получить бесплатную адвокатскую помощь в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». В дальнейшем можно будет подготовить исковое обращение в режиме онлайн с помощью адвоката и тут же направить его в суд.
В настоящее время подать заявление в суд через МФЦ могут только жители Батайска, который стал пилотным в проекте. Через несколько месяцев услуга будет доступна всем жителям Ростовской области.