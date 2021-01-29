Браконьера будут судить в Ростовской области за избиение чиновника

Posted 29 января 2021, 14:34
Published 29 января 2021, 14:34
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Происшествие случилось в ноябре на территории Малаховского охотничьего хозяйства. Фигурант избил сотрудника Обливского межрайонного отдела управления, развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира.
Таким образом 46-летний нападавший хотел избежать административной ответственности. В результате он стал фигурантом уголовного дела.
«У пострадавшего зафиксировали перелом носовых костей. Сейчас все материалы передали в суд», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.