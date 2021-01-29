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Posted 29 января 2021, 14:34

Published 29 января 2021, 14:34

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Браконьера будут судить в Ростовской области за избиение чиновника

Браконьера будут судить в Ростовской области за избиение чиновника

29 января 2021, 14:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении жителя Боковского района за избиение чиновника, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в ноябре на территории Малаховского охотничьего хозяйства. Фигурант избил сотрудника Обливского межрайонного отдела управления, развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира.

Таким образом 46-летний нападавший хотел избежать административной ответственности. В результате он стал фигурантом уголовного дела.

«У пострадавшего зафиксировали перелом носовых костей. Сейчас все материалы передали в суд», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

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