Браконьера будут судить в Ростовской области за избиение чиновника

В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении жителя Боковского района за избиение чиновника, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в ноябре на территории Малаховского охотничьего хозяйства. Фигурант избил сотрудника Обливского межрайонного отдела управления, развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира. Таким образом 46-летний нападавший хотел избежать административной ответственности. В результате он стал фигурантом уголовного дела. «У пострадавшего зафиксировали перелом носовых костей. Сейчас все материалы передали в суд», — сказано в сообщении. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии. Материалы по теме «Избил отверткой»: грабителя осудили на 7 лет в Ростовской области Пассажир избил битой таксиста в Волгодонске и угнал его машину