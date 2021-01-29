Минтранс Ростовской области потратит на ремонт дороги до Краснодарского края 340 млн

Posted 29 января 2021, 06:36
Published 29 января 2021, 06:36
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Максимальная стоимость контракта составляет 340,2 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета Ростовской области. Финансирование работ планируется в два этапа, в 2021 году потенциальный подрядчик получит 86 миллионов рублей, а в 2022 году — еще 254,16 миллиона рублей.
Победителю предстоит выполнить реконструкцию автодороги общего пользования регионального значения Азов — Александровка — Староминская (до границы Краснодарского края). Протяженность участка составляет около сотни километров.
Выполнить работы подрядчику необходимо будет до 15 октября 2022 года. Однако возможно досрочное выполнение работ. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 февраля 201 года.
Ранее сообщалось, что на ремонт участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области потратят около 80 миллионов рублей.