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Posted 29 января 2021, 06:36

Published 29 января 2021, 06:36

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Минтранс Ростовской области потратит на ремонт дороги до Краснодарского края 340 млн

Минтранс Ростовской области потратит на ремонт дороги до Краснодарского края 340 млн

29 января 2021, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который реконструирует дорогу от Азова до границы с Краснодарским краем, говорится на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 340,2 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета Ростовской области. Финансирование работ планируется в два этапа, в 2021 году потенциальный подрядчик получит 86 миллионов рублей, а в 2022 году — еще 254,16 миллиона рублей.

Победителю предстоит выполнить реконструкцию автодороги общего пользования регионального значения Азов — Александровка — Староминская (до границы Краснодарского края). Протяженность участка составляет около сотни километров.

Выполнить работы подрядчику необходимо будет до 15 октября 2022 года. Однако возможно досрочное выполнение работ. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 февраля 201 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области потратят около 80 миллионов рублей.

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#Экономика#Новости
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