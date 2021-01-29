Минтранс Ростовской области потратит на ремонт дороги до Краснодарского края 340 млн

Максимальная стоимость контракта составляет 340,2 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета Ростовской области. Финансирование работ планируется в два этапа, в 2021 году потенциальный подрядчик получит 86 миллионов рублей, а в 2022 году — еще 254,16 миллиона рублей.