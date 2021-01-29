В Ростове объявили предупреждение из-за гололеда и тумана

Предупреждение распространяется на период с 29 по 31 января. Ночью и утром появится туман, а на дорогах образуется гололедица. «Водителям нужно следить за соблюдением скоростного режима. Парковать машины необходимо так, чтобы они не мешали дорожной технике», — сказано в сообщении.