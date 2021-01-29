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Posted 29 января 2021, 14:47

Published 29 января 2021, 14:47

Modified 11 сентября 2022, 15:35

Updated 11 сентября 2022, 15:35

В Ростове объявили предупреждение из-за гололеда и тумана

В Ростове объявили предупреждение из-за гололеда и тумана

29 января 2021, 14:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней будет сохраняться туманная погода, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Предупреждение распространяется на период с 29 по 31 января. Ночью и утром появится туман, а на дорогах образуется гололедица. «Водителям нужно следить за соблюдением скоростного режима. Парковать машины необходимо так, чтобы они не мешали дорожной технике», — сказано в сообщении.

Автолюбителям также напомнили о противотуманных фарах. Пешеходам следует переходить дорогу по переходу и использовать светоотражающие элементы.

В экстренных ситуациях нужно звонить по телефону 112. Добавим, что в пятницу из-за гололеда произошла массовая автоавария на проспекте Сиверса.

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#Общество#Новости
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