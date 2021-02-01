Некоторые дома Ростовской области выведут из программы капремонта

Как рассказал Крюков в ходе ресс-конференции в «Интерфакс-Юг», программу капремонта, принятую в 2008 году, следует пересмотреть. Фонд уже сталкивался с ситуациями, когда стоящие на капремонт дома в нем не нуждались, или целесообразнее было признать дом аварийным и снести.