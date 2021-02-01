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Posted 1 февраля 2021, 15:06

Published 1 февраля 2021, 15:06

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Некоторые дома Ростовской области выведут из программы капремонта

Некоторые дома Ростовской области выведут из программы капремонта

1 февраля 2021, 15:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Часть домов Ростовской области не сможет получить обещанный ранее капремонт, сообщил директор регионального Фонда капитального ремонта Владислав Крюков.

Как рассказал Крюков в ходе ресс-конференции в «Интерфакс-Юг», программу капремонта, принятую в 2008 году, следует пересмотреть. Фонд уже сталкивался с ситуациями, когда стоящие на капремонт дома в нем не нуждались, или целесообразнее было признать дом аварийным и снести.

Как пример Крюков привел дом №4 в Кривошлыковском переулке, в этом году там должны были ремонтировать фасад, но по факту здание треснуло и представляет угрозу жизни. Решением властей дом признали аварийным и делать в нем ремонт не будут.

По словам Крюкова, это не единственный такой дом в области, в Фонде будут оценивать состояние каждого дома и или признавать его аварийным, или заменять вид работ.

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