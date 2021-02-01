Некоторые дома Ростовской области выведут из программы капремонта

Posted 1 февраля 2021, 15:06
Published 1 февраля 2021, 15:06
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Как рассказал Крюков в ходе ресс-конференции в «Интерфакс-Юг», программу капремонта, принятую в 2008 году, следует пересмотреть. Фонд уже сталкивался с ситуациями, когда стоящие на капремонт дома в нем не нуждались, или целесообразнее было признать дом аварийным и снести.
Как пример Крюков привел дом №4 в Кривошлыковском переулке, в этом году там должны были ремонтировать фасад, но по факту здание треснуло и представляет угрозу жизни. Решением властей дом признали аварийным и делать в нем ремонт не будут.
По словам Крюкова, это не единственный такой дом в области, в Фонде будут оценивать состояние каждого дома и или признавать его аварийным, или заменять вид работ.