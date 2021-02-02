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Posted 2 февраля 2021, 11:55

Published 2 февраля 2021, 11:55

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Более 14 тыс жителей Ростовской области сделали прививки против коронавируса

Более 14 тыс жителей Ростовской области сделали прививки против коронавируса

2 февраля 2021, 11:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области вакцинацию против коронавируса прошли 14,5 тысячи местных жителей, сообщили в правительстве региона.

Всего в регион поступили 17,5 тысячи доз вакцины, в данный момент израсходовано 14,5 тысячи доз препарата. Стало известно, что до 5 февраля поступит 10,8 тысячи доз.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что будет делать прививку против COVID-19. Всего до конца февраля регион должен получить 100 тысяч доз вакцины.

До этого в Минздраве рассказали, какие территории в Ростовской области первыми получат препарат. В первую очередь, это коснется муниципалитетов, где больше всего желающих сделать прививку.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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