Более 14 тыс жителей Ростовской области сделали прививки против коронавируса

Posted 2 февраля 2021, 11:55
Published 2 февраля 2021, 11:55
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Всего в регион поступили 17,5 тысячи доз вакцины, в данный момент израсходовано 14,5 тысячи доз препарата. Стало известно, что до 5 февраля поступит 10,8 тысячи доз.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что будет делать прививку против COVID-19. Всего до конца февраля регион должен получить 100 тысяч доз вакцины.
До этого в Минздраве рассказали, какие территории в Ростовской области первыми получат препарат. В первую очередь, это коснется муниципалитетов, где больше всего желающих сделать прививку.