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Posted 2 февраля 2021, 09:49

Published 2 февраля 2021, 09:49

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Четыре новые дороги построят в Левенцовке в Ростове

Четыре новые дороги построят в Левенцовке в Ростове

2 февраля 2021, 09:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону появятся четыре новые дороги общей стоимостью более 440 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Сразу четыре конкурса объявила Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры городской администрации, самой дорогой станет дорога на Ткачева от Жданова до проспекта Солженицына, стоимость объекта 182,7 миллиона рублей.

В 119,8 миллиона рублей обойдется строительство дороги по улице Еременко от Солженицына до Жданова, еще 104 миллиона рублей направят на дорогу по улице Жданова от Еременко до Ткачева.

Участок дороги по Еляна от Ткачева до проспекта Маршала Жукова в 8-м микрорайоне Левенцовского обойдется в 36,8 миллиона рублей. Этот объект планируют закончить до конца лета, остальные три — до 1 декабря.

Ранее ростовчане попросили отремонтировать дорогу, по которой невозможно пройти.

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