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Posted 2 февраля 2021, 14:36

Published 2 февраля 2021, 14:36

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Две торговые сети в Ростовской области оштрафовали на миллион за нарушение саннорм

Две торговые сети в Ростовской области оштрафовали на миллион за нарушение саннорм

2 февраля 2021, 14:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Сеть продовольственных магазинов «Пятерочка» и «Апекс» оштрафовали на один миллион рублей из-за нарушений санитарных норм в Ростовской области, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Так, торговую сеть «Апекс» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Арбитражный суд по Санкт-Петербургу оштрафовал ООО «Агроторг», которому принадлежит сеть «Пятерочка» на 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в ходе несанкционированных шествий в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону 23 и 31 января протоколы об административных правонарушениях составили в отношении около 300 участников, в том числе за нарушение масочного режима.

На сегодняшний день в регионе было зарегистрировано 64437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 54152 местных жителя. Жертвами инфекции стали 2677 пациентов.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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