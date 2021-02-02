Две торговые сети в Ростовской области оштрафовали на миллион за нарушение саннорм

Posted 2 февраля 2021, 14:36
Published 2 февраля 2021, 14:36
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Так, торговую сеть «Апекс» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Арбитражный суд по Санкт-Петербургу оштрафовал ООО «Агроторг», которому принадлежит сеть «Пятерочка» на 900 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в ходе несанкционированных шествий в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону 23 и 31 января протоколы об административных правонарушениях составили в отношении около 300 участников, в том числе за нарушение масочного режима.
На сегодняшний день в регионе было зарегистрировано 64437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 54152 местных жителя. Жертвами инфекции стали 2677 пациентов.