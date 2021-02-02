Две торговые сети в Ростовской области оштрафовали на миллион за нарушение саннорм

Ранее сообщалось, что в ходе несанкционированных шествий в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону 23 и 31 января протоколы об административных правонарушениях составили в отношении около 300 участников, в том числе за нарушение масочного режима.