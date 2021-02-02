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Posted 2 февраля 2021, 13:14

Published 2 февраля 2021, 13:14

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Организатора банды наркоторговцев осудили в Ростовской области

Организатора банды наркоторговцев осудили в Ростовской области

2 февраля 2021, 13:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области огласили приговор Виталию Тернову, который являлся организатором банды наркоторговцев, сообщает региональное УФСБ.

В свою команды Тернов взял несколько человек, которые привозили в регион наркотики и сбывали. Между участниками были распределены роли.

После этого возбудили уголовное дело, приговор огласил Пролетарский районный суд Ростова. Он приговорил обвиняемого к 11 годам колонии. «В апелляции это решение осталось без изменения. Другие участники банды также получили длительные сроки заключения», — сказано в сообщении.

Ранее пытавшийся разбогатеть на наркоторговле житель Сальска попал девять лет в тюрьму.

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