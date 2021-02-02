Организатора банды наркоторговцев осудили в Ростовской области

Posted 2 февраля 2021, 13:14
Published 2 февраля 2021, 13:14
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
В свою команды Тернов взял несколько человек, которые привозили в регион наркотики и сбывали. Между участниками были распределены роли.
После этого возбудили уголовное дело, приговор огласил Пролетарский районный суд Ростова. Он приговорил обвиняемого к 11 годам колонии. «В апелляции это решение осталось без изменения. Другие участники банды также получили длительные сроки заключения», — сказано в сообщении.