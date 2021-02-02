Житель Ростова бросил гранату в инкассаторов ради 20 млн рублей

Posted 2 февраля 2021, 14:59
Published 2 февраля 2021, 14:59
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Происшествие случилось в Ростове в переулке Певчий. Фигурант решил получить 20 миллионов рублей и кинул боевую гранату в инкассаторов, после чего начал стрелять в них из оружия. Однако потерпевшие отразили нападение, из-за чего Костюков убежал. Через год он попытался получить 12 миллионов рублей, напав на инкассаторов. Но и в этот раз ничего не вышло.
Также фигурант ограбил приемщика металла и забрал у него 150 тысяч рублей. После этого он вместе со знакомым забрался в чужой дом и нашел имущество на 19 тысяч рублей. Это заметил владелец, в которого фигурант начал стрелять.
После этого подельников задержали, сейчас дело передали в суд. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.