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Posted 2 февраля 2021, 14:59

Published 2 февраля 2021, 14:59

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Житель Ростова бросил гранату в инкассаторов ради 20 млн рублей

Житель Ростова бросил гранату в инкассаторов ради 20 млн рублей

2 февраля 2021, 14:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области будут судить Ивана Костюкова, который пытался убить инкассаторов, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в Ростове в переулке Певчий. Фигурант решил получить 20 миллионов рублей и кинул боевую гранату в инкассаторов, после чего начал стрелять в них из оружия. Однако потерпевшие отразили нападение, из-за чего Костюков убежал. Через год он попытался получить 12 миллионов рублей, напав на инкассаторов. Но и в этот раз ничего не вышло.

Также фигурант ограбил приемщика металла и забрал у него 150 тысяч рублей. После этого он вместе со знакомым забрался в чужой дом и нашел имущество на 19 тысяч рублей. Это заметил владелец, в которого фигурант начал стрелять.

После этого подельников задержали, сейчас дело передали в суд. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.

Ранее пришедшая на стажировку женщина ограбила магазин в Ростове.

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