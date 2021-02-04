Гидрометцентр: на европейскую часть России надвигаются аномальные морозы

Уже ночью в Москве и Подмосковье похолодает до -14 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до –9… –11 градусов. В начале следующей неделе станет еще холоднее. Ночью в понедельник, восьмого февраля, в Москве ожидается до -25 градусов, во вторник — до -26 градусов. В дневное время в понедельник-вторник будет -13… –18 градусов, без осадков.