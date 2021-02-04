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Гидрометцентр: на европейскую часть России надвигаются аномальные морозы

4 февраля 2021, 18:17
Фото: pixbay.com
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупреждает россиян о грядущем аномальном похолодании в европейской части страны.

По словам эксперта, начало морозов придется на пятницу, пятое февраля. Об этом информирует iz.ru.

Уже ночью в Москве и Подмосковье похолодает до -14 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до –9… –11 градусов. В начале следующей неделе станет еще холоднее. Ночью в понедельник, восьмого февраля, в Москве ожидается до -25 градусов, во вторник — до -26 градусов. В дневное время в понедельник-вторник будет -13… –18 градусов, без осадков.

Людмила Паршина подчеркнула, что для начала февраля столь низкие температуры для европейской части Российской Федерации являются аномалией.

Регионы, находящиеся южнее Москвы засыплет снегом или зальет дождями. Так, в пятницу мощные снегопады обрушатся на Курскую область и север Поволжья. Дожди со снегом пройдут в Краснодарском крае, Крыму и Волгоградской области. В Архангельской области по прогнозам будет сильный снег.

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