Не бизнес-класс: как дочь экс-губернатора Ростовской области застраивает рощу

Сейчас городские власти проводят общественные слушания по двум строящимся домам в 13 и 30 этажей. Почему архитекторы уверены, что общественные слушания — это фикция, а вместо бизнес-класса жители получат «человейник», в материале корреспондента RostovGazeta.
Кемпинг в высотках
ООО «Ростовский кемпинг» занимается стройкой ЖК «Манхэттен О2» в районе старого аэропорта в Ростове-на-Дону с 2018 года. Компания принадлежит бизнесмену Евгению Бородину и дочери экс-губернатора региона Владимира Чуба — Татьяне Чуб.
В роще на Шолохова планируется возведение шести многоэтажек. Часть домов в комплексе уже заселена. Пятый 13-этажный дом достроят до конца текущего года, рассказали сотрудники офиса продаж ЖК «Манхэттен О2». Сейчас власти Ростова проводят общественные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории по проспекту Шолохова от № 191 до № 211/1. Застройщик получает документы для строительства еще двух домов в ЖК в 13 и 30 этажей.
Все дома, которые здесь уже построены — 10 и 13-этажные. Шестой дом в комплексе планируют построить высотой в 30 этажей.
ООО «Ростовский кемпинг» зарегистрирован в 2007 году. В 2016 году выручка предприятия составила 220 млн рублей, а в 2019 году 110 млн рублей. Это последние данные о финансах компании, которые есть в открытом доступе.
Предприятие на 100% принадлежал «Группе Агроком» Ивана Саввиди до 2010 года. Затем компания перешла в управление жены бывшего губернатора Ростовской области Зои Чуб на четыре года до 2014 года. Предприятие в 2011 году переходит в ООО «Азово-Донская девелоперская компания» (ООО «АДДК») и Татьяне Чуб. Сейчас компанией поровну управляют Татьяна Чуб и Бородин Евгений.
Кстати, 10% доли в ООО «АДДК» (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества) также принадлежат Татьяне Чуб с 2011 года. Еще жена и дочь бывшего главы Ростовской области Владимира Чуба сейчас владеют компанией ООО «Донская Лоза» (Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).
Евгений Бородин, кроме 50-процентной доли в ООО «Ростовский кемпинг», является владельцем и совладельцем пяти компаний.
Без школы и садика
В двух новых строящихся домах в ЖК «Манхэттен О2» предполагаются подземные этажи. Согласно документам, 13-этажный дом рассчитан на 317 человек, а 30-этажный дом, как ни странно, всего на 396 человек. Общая площадь земельных участков, где планируется размещение двух многоэтажек составляет 8 652 квадратных метра. Численность населения — 713 человек. При этом строить школу или детсад застройщик не собирается, так как учреждений, которые сейчас есть по близости — достаточно.
Также здесь планируется строительство автостоянок на 92 и 56 мест. Кроме того, застройщик обещает возвести отдельно стоящий гараж на 316 машино-мест.
В проекте планировки территории домов уточняется, что технико-экономические показатели будут уточнены в пределах 7% в большую либо меньшую сторону на последующих этапах проектирования. Проектируемые дома относятся к бизнес-классу.
Застройщик сообщает, что для стройки домов придется вырубить 35 деревьев, но взамен будет высажен «надземный сад» на площади 850 квадратных метров.
Отмечается, что новые два дома не попадают на территорию городских лесов.
Не бизнес-класс
На сервисе «Активный ростовчанин» 28 января опубликованы документы по общественным слушаниям насчет планируемых двух многоэтажек. Против высказались 230 человек, за — 10. В комментариях местные жители сообщают, что переплатили за квартиры в ЖК «Манхэттен» из-за статуса «бизнес-класс», однако на деле застройщик якобы обманул своих покупателей. Возведение 30-этажного дома «рушит» само понятие «бизнес-класс».
«Я против выдачи застройщику ООО „Ростовский кемпинг“ разрешения на строительство 30-этажного дома в ЖК „Манхэттен“. У меня квартира в доме напротив предполагаемой высотки, и я переживаю, что после возведения высотного здания, у жильцов нашего дома, с видом на этого гиганта, не будет в квартирах нормального солнечного освещения. Нагрузка на коммуникации возрастет в разы, что может повлечь ухудшение качества получаемых нами услуг. На территории недостаточно места для возведения необходимого количества инфраструктур (беседки, скамейки, спортивные и детские площадки), при условии возведения 30-тиэтажки. Также не радует перспектива созерцать убогость архитектуры комплекса, если разрешение на постройку этой высотки будет дано. Купленная мною квартира со статусом бизнес-класс превратится в эконом класс, что скажется на рыночной стоимости жилья. Застройщик должен нести ответственность перед теми, кто уже приобрел у него жилье на определенных условиях и выполнять обещание перед своими покупателями, а не действовать только в угоду своей жадности. Независимо от высоты постройки дома № 6 необходимо делать второй заезд/выезд со стороны рощи, для этого застройщик должен сделать качественную подъездную дорогу к комплексу со стороны рощи, иначе на въезде со стороны Шолохова будут заторы и аварийные ситуации», — пишет Людмила Соколова.
Общественники считают, что застройщик планомерно захватывает территории городских лесов. Такое расположение ЖК (экологически чистая зона), позволяет застройщику якобы возводить жилье бизнес-класса. По факту — таковым ЖК не является. По словам жителей, они переплатили на 30% за квартиру с видом на парк. Застройщик обещал, что других домов здесь не будет, а сейчас ООО «Ростовский кемпинг» получает разрешение на строительство 30-этажного дома.
«Манхэттен» возводили, меняя концепцию по ходу строительства, считает экоактивист Владимир Гиро. Изначально застройщик обещал строить здесь 11-этажные дома, затем этажность подняли до 13, а сейчас речь идет о «свечке» в 30 этажей.
«Нас, экоактивистов возмущает, так как на карте этот участок обозначен, как городской лес. По факту, это заброшенная спортивная площадка, которая стоит на балансе „Управления благоустройства лесного хозяйства“. Застройщик возьмет эту территорию себе, поменяет категорию, она нужна для нормативов, ее не собираются сносить. У ЖК должно быть место под детскую площадку и спортплощадку. Но логикой я понимаю, что на этом месте появится очередная высотка», — говорит Владимир Гиро.
ПОМОГИТЕ!
Жильцы ЖК «Манхэттен» обратились в Ростовскую областную организацию Союза архитекторов России с просьбой решить проблему с возведением 30-ти этажного дома.
В коллективном письме они утверждают, что застройщик обманывает своих клиентов, меняя свою же концепцию малоэтажной застройки. Жители говорят, что ЖК не располагает необходимыми подъездными путями, есть только один въезд/выезд со стороны проспекта Шолохова, который не в состоянии справиться с потоком машин после заселения всех домов.
«Прилегающая инфраструктура (1 школа и 1 садик) не справится с таким увеличением жильцов. Возведение такого большого дома создаст слишком большую нагрузку на коммуникационные сети. Сети изначально насчитывались на дома с более низкой этажностью», — говорится в письме.
Архитектор Александр Ломтев считает, что на данный момент появлению в ЖК «Манхэттен» 30-ти этажного дома мешает только несоответствие с ранее разработанным проектом планировки, в котором такая этажность отсутствовала (комплекс продвигался, как среднеэтажный). Для жителей, которые уже купили квартиры в этом жилом комплексе, возникновение 30-ти этажной свечки — большой неприятный сюрприз, ведь им обещали на сайте застройщика «Прекрасный вид на все времена!» Именно поэтому и проводится процедура общественных слушаний — чтобы формально соблюсти законодательство, но мнение людей на общественных обсуждениях никак не влияет на решение властей, по факту предыдущих общественных обсуждений.
«Дыры в законодательстве у нас такие. Результат общественных обсуждений не имеет никакой юридической силы и ни на что не влияет. Фарс. Все застройщики это знают. Можно только изменения в законы вносить, в частности в ПЗЗ Ростова-на-Дону — при радикальном подходе — это сократить максимальную этажность и запретить в проектах возможность размещать бесплатные машиноместа где-либо, кроме территории жилых комплексов или соседних участков, принадлежащих застройщику. При этом администрация города должна со своей стороны делать все, чтобы сокращать количество автомобилей в городе — пока она с недавней убийственной транспортной реформой только усугубила проблемы. Ничего не изменится, пока нормы застройки у нас лоббируют владельцы лакомых участков земли или их друзья, которым не выгодно, чтобы мнения людей на общественных обсуждениях лишило их дополнительной прибыли от инвестиций в эту землю», — говорит Александр Ломтев.
Представитель отдела маркетинга ООО «Ростовский кемпинг» сказала, что строительство первой очереди в ЖК «Манхэттен 02» планировалось в концепции «бизнес-класс». Вторая очередь — строительство двух домов, уже не входит, по-видимому, в эту концепцию.
Руководитель компании находится в командировке, поэтому он не смог ответить на вопросы журналиста.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по обсуждаемому проекту мэрия принимает до 11 февраля.