Не бизнес-класс: как дочь экс-губернатора Ростовской области застраивает рощу

«Я против выдачи застройщику ООО „Ростовский кемпинг“ разрешения на строительство 30-этажного дома в ЖК „Манхэттен“. У меня квартира в доме напротив предполагаемой высотки, и я переживаю, что после возведения высотного здания, у жильцов нашего дома, с видом на этого гиганта, не будет в квартирах нормального солнечного освещения. Нагрузка на коммуникации возрастет в разы, что может повлечь ухудшение качества получаемых нами услуг. На территории недостаточно места для возведения необходимого количества инфраструктур (беседки, скамейки, спортивные и детские площадки), при условии возведения 30-тиэтажки. Также не радует перспектива созерцать убогость архитектуры комплекса, если разрешение на постройку этой высотки будет дано. Купленная мною квартира со статусом бизнес-класс превратится в эконом класс, что скажется на рыночной стоимости жилья. Застройщик должен нести ответственность перед теми, кто уже приобрел у него жилье на определенных условиях и выполнять обещание перед своими покупателями, а не действовать только в угоду своей жадности. Независимо от высоты постройки дома № 6 необходимо делать второй заезд/выезд со стороны рощи, для этого застройщик должен сделать качественную подъездную дорогу к комплексу со стороны рощи, иначе на въезде со стороны Шолохова будут заторы и аварийные ситуации», — пишет Людмила Соколова.