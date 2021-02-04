Сдерживать рост на яйца пообещали в Ростовской области

По его словам, в 2020 году на росте цен на яйца в Ростовской области сказалось приостановка деятельности птицефабрик в Таганроге и в Аксайском районе. Крупная вспышка птичьего гриппа в Казахстане спровоцировала дефицит этой продукции в регионе, в результате цена на яйца выросла.