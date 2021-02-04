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Posted 4 февраля 2021, 13:07

Published 4 февраля 2021, 13:07

Modified 18 сентября 2022, 11:23

Updated 18 сентября 2022, 11:23

Сдерживать рост на яйца пообещали в Ростовской области

Сдерживать рост на яйца пообещали в Ростовской области

4 февраля 2021, 13:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области цены на куриные яйца будут сдерживать, сообщил во время пресс-конференции первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

По его словам, в 2020 году на росте цен на яйца в Ростовской области сказалось приостановка деятельности птицефабрик в Таганроге и в Аксайском районе. Крупная вспышка птичьего гриппа в Казахстане спровоцировала дефицит этой продукции в регионе, в результате цена на яйца выросла.

Властям региона удалось удержать цены. Например, в 2020 году более четырех тысяч субъектов согласились подписать документ, обуславливающий сдерживание роста цен. «Эта работа в регионе продолжается, думаю, мы сдержим цены», — отметил Виктор Гончаров.

Ранее сообщалось, что куриные яйца в Ростовской области подорожали на 25,8% за 2020 год. А в целом цены на товары и услуги выросли на 5,2%.

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