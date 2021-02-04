Сдерживать рост на яйца пообещали в Ростовской области

Posted 4 февраля 2021, 13:07
Published 4 февраля 2021, 13:07
Modified 18 сентября 2022, 11:23
Updated 18 сентября 2022, 11:23
По его словам, в 2020 году на росте цен на яйца в Ростовской области сказалось приостановка деятельности птицефабрик в Таганроге и в Аксайском районе. Крупная вспышка птичьего гриппа в Казахстане спровоцировала дефицит этой продукции в регионе, в результате цена на яйца выросла.
Властям региона удалось удержать цены. Например, в 2020 году более четырех тысяч субъектов согласились подписать документ, обуславливающий сдерживание роста цен. «Эта работа в регионе продолжается, думаю, мы сдержим цены», — отметил Виктор Гончаров.
Ранее сообщалось, что куриные яйца в Ростовской области подорожали на 25,8% за 2020 год. А в целом цены на товары и услуги выросли на 5,2%.