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Posted 4 февраля 2021, 14:56

Published 4 февраля 2021, 14:56

Modified 18 сентября 2022, 11:23

Updated 18 сентября 2022, 11:23

Житель Новошахтинска ударил ножом женщину, которая не дала себя изнасиловать

Житель Новошахтинска ударил ножом женщину, которая не дала себя изнасиловать

4 февраля 2021, 14:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области задержали жителя Новошахтинска, который с ножом напал на женщину, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в ноябре 2020 года на улице Просвещения. Обвиняемый Александр Шуженко подошел на улице к 33-летней женщине, повалил на землю и стал избивать.

«Фигурант попытался изнасиловать потерпевшую, но она активно сопротивлялась и у него ничего не вышло. Тогда он несколько раз ударил ее ножом и скрылся», — сказано в сообщении. Нападавшего задержали через несколько часов. Ранее он несколько раз попадался на преступлениях.

Сейчас мужчина находится под стражей, а все материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу. Ранее безработный из Ростовской области изнасиловал школьницу в лифте в Москве.

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