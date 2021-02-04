Житель Новошахтинска ударил ножом женщину, которая не дала себя изнасиловать

Posted 4 февраля 2021, 14:56
Published 4 февраля 2021, 14:56
Modified 18 сентября 2022, 11:23
Updated 18 сентября 2022, 11:23
Происшествие случилось в ноябре 2020 года на улице Просвещения. Обвиняемый Александр Шуженко подошел на улице к 33-летней женщине, повалил на землю и стал избивать.
«Фигурант попытался изнасиловать потерпевшую, но она активно сопротивлялась и у него ничего не вышло. Тогда он несколько раз ударил ее ножом и скрылся», — сказано в сообщении. Нападавшего задержали через несколько часов. Ранее он несколько раз попадался на преступлениях.
Сейчас мужчина находится под стражей, а все материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу. Ранее безработный из Ростовской области изнасиловал школьницу в лифте в Москве.