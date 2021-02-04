Житель Новошахтинска ударил ножом женщину, которая не дала себя изнасиловать

«Фигурант попытался изнасиловать потерпевшую, но она активно сопротивлялась и у него ничего не вышло. Тогда он несколько раз ударил ее ножом и скрылся», — сказано в сообщении. Нападавшего задержали через несколько часов. Ранее он несколько раз попадался на преступлениях.