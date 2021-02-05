Болезнь жертвы: почему «травят» детей в ростовских школах

«В ростовских школах сейчас настоящая мафия. Школьный психолог, классный руководитель, учителя делают только то, что им приказывает директор. А директора любыми путями избавляются от детей из неблагополучных семей. Когда мы перевели Яну в другую школу, новый директор тут же навела справки о ней. В результате классная руководительница меня сразу предупредила: «Все, кто был мне не угоден — ушли из этой школы. И вы тоже уйдете», - передает слова учителя Татьяна. - Оглядываясь назад я понимаю, что была не права. Надо было тщательно готовиться к встрече с учителями и руководством школы. Каждое их высказывание записывать на телефон, чтобы потом, при обращении в контролирующие органы иметь на руках хоть какие-то доказательства, а не только свой рассказ и разрушенную психику ребенка».