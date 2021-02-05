Строительство частных домов сократилось в Ростовской области в 2020 году

Posted 5 февраля 2021, 14:12
Published 5 февраля 2021, 14:12
Modified 18 сентября 2022, 11:24
Updated 18 сентября 2022, 11:24
При этом больше половины построенного жилья приходится на многоквартирное строительство, всего строительные компании возвели за год 1,32 миллиона квадратных метров жилья.
На индивидуальное жилищное строительство пришлось 49,4%. За год объем строительства частных домов сократился на 5,6%. А строительство многоэтажек выросло на 6,4%.
Сокращение темпов ввода жилья наблюдалось семи городах и 16 районах региона. Аутсайдерами стали Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Советский, Багаевский и Сальский районы.