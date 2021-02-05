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Posted 5 февраля 2021, 14:12

Published 5 февраля 2021, 14:12

Modified 18 сентября 2022, 11:24

Updated 18 сентября 2022, 11:24

Строительство частных домов сократилось в Ростовской области в 2020 году

Строительство частных домов сократилось в Ростовской области в 2020 году

5 февраля 2021, 14:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в 2020 году построили 36,1 тысячи квартир, общая площадь которых составила 2,6 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении Ростовстата.

При этом больше половины построенного жилья приходится на многоквартирное строительство, всего строительные компании возвели за год 1,32 миллиона квадратных метров жилья.

На индивидуальное жилищное строительство пришлось 49,4%. За год объем строительства частных домов сократился на 5,6%. А строительство многоэтажек выросло на 6,4%.

Сокращение темпов ввода жилья наблюдалось семи городах и 16 районах региона. Аутсайдерами стали Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Советский, Багаевский и Сальский районы.

Ранее в Ростове признали самостроями более 10 жилых домов.

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#Общество#Новости
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