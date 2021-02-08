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Предупреждение объявили в Ростове из-за ураганного ветра

8 февраля 2021, 19:00
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня может резко усилиться ветер, предупреждает управление по делам ГО и ЧС.

В городе 9 и 10 февраля порывы ветра будут составлять 18 метров в секунду. Из-за этого возможны обрывы проводов ЛЭП, могут упасть деревья и слабо закрепленные конструкции.

«Горожанам стоит подальше держаться от легких построек. Не стоит парковать машины под деревьями», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при скачках напряжения нужно отключить электроприборы. Опасно приближаться к оборванным проводам.

В экстренных ситуациях нужно звонить по телефону 112. Ранее упавшее дерево парализовало движение в Ростове

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