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Posted 8 февраля 2021, 13:49

Published 8 февраля 2021, 13:49

Modified 18 сентября 2022, 11:24

Updated 18 сентября 2022, 11:24

В России назвали подробности новых правил техосмотра

В России назвали подробности новых правил техосмотра

8 февраля 2021, 13:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России с 1 марта будут действовать новые правила технического осмотра автомобилей.

Теперь перед процедурой автомобиль будут фотографировать, обязательно должен быть виден номер. В электронную базу данных внесут координаты местоположения автомобиля. Они должны совпадать с адресом станции, где проводили проверку.

С этого же времени перестанут существовать бумажные версии диагностических карт. Подписи на них станут электронными.

Сервисные центры будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, если карту оформят без специальной аккредитации. Легковым автомобилям, которым менее четырех лет, не придется делать ТО.

Ранее второй раз за 2021 год Kia подняла цены на свои машины.

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