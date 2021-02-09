rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат рассказала, чем закончился скандал с кислородом в Ростовской ОКБ

9 февраля 2021, 06:10
Фото: rocb.ru
Следственные органы и прокуратура продолжают работу, появились новые факты и материалы, которые требуют проверок, сообщает RostovGazeta депутат Ростовской-на-Дону Гордумы от КПРФ Наталья Оськина.

Депутат рассказывает, что сегодня в отношении Ростовской областной клинической больницы продолжается проверка.

«Появились новые факты, материалы, с которыми необходимо работать далее, поэтому проверка продолжается», — подчеркивает Наталья Оськина.

Она добавляет, что медсестра Татьяна Кроленко, которая огласила информацию о нехватке кислорода в РОКБ, ходила в прокуратуру.

«Но Кроленко вызывали не по ее заявлению,, а по заявлению депутатов КПРФ Евгения Ивановича Бессонова и Николая Васильевича Коломейцева, направленного в Москву. По вопросу нарушения в РОКБ трудовой дисциплины, по нарушениям в „красной зоне“, по нарушениям хранения отходов специального назначения, по нарушению поставки кислорода и по многим другим вопросам в РОКБ, которые были дополнительно озвучены депутатами», — уточняет Наталья Оськина.

Она сообщает, что сегодня ведутся следственные мероприятия.

Напомним, что в декабре депутат объявила о гибели пациентов в РОКБ от нехватки кислорода, однако на следующий день руководство РОКБ опровергло эту информацию.

Материалы по теме
В ковидном госпитале Ростовской ОКБ пациенты "умерли из-за нехватки кислорода"Борис Розин опроверг гибель людей от нехватки кислорода в Ростовской ОКБДепутат рассказала, почему подняла скандал из-за смерти пациентов в Ростовской ОКБ
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00