Депутат рассказала, чем закончился скандал с кислородом в Ростовской ОКБ

Депутат рассказывает, что сегодня в отношении Ростовской областной клинической больницы продолжается проверка.
«Появились новые факты, материалы, с которыми необходимо работать далее, поэтому проверка продолжается», — подчеркивает Наталья Оськина.
Она добавляет, что медсестра Татьяна Кроленко, которая огласила информацию о нехватке кислорода в РОКБ, ходила в прокуратуру.
«Но Кроленко вызывали не по ее заявлению,, а по заявлению депутатов КПРФ Евгения Ивановича Бессонова и Николая Васильевича Коломейцева, направленного в Москву. По вопросу нарушения в РОКБ трудовой дисциплины, по нарушениям в „красной зоне“, по нарушениям хранения отходов специального назначения, по нарушению поставки кислорода и по многим другим вопросам в РОКБ, которые были дополнительно озвучены депутатами», — уточняет Наталья Оськина.
Она сообщает, что сегодня ведутся следственные мероприятия.
Напомним, что в декабре депутат объявила о гибели пациентов в РОКБ от нехватки кислорода, однако на следующий день руководство РОКБ опровергло эту информацию.