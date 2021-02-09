Депутат рассказала, чем закончился скандал с кислородом в Ростовской ОКБ

«Но Кроленко вызывали не по ее заявлению,, а по заявлению депутатов КПРФ Евгения Ивановича Бессонова и Николая Васильевича Коломейцева, направленного в Москву. По вопросу нарушения в РОКБ трудовой дисциплины, по нарушениям в „красной зоне“, по нарушениям хранения отходов специального назначения, по нарушению поставки кислорода и по многим другим вопросам в РОКБ, которые были дополнительно озвучены депутатами», — уточняет Наталья Оськина.