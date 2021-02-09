Из-за денег снимали порно с младенцем супруги из Зернограда

Ранее стало известно, что молодые супруги выкладывали в соцсеть ролики, в которых совершали насильственные действия сексуального характера над полугодовалой дочерью. Об этом в правоохранительные органы сообщили случайные пользователи «ВКонтакте».
По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года подозреваемые, находясь в собственной квартире неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, которой только в марте исполнится один год, фиксировали извращения на видеокамеру и за денежное вознаграждение распространяли через социальную сеть.
«По ходатайству следователя судом в отношении семейной пары избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.
Напомним, что матери девочки всего 17 лет, а отцу исполнилось 20.