Из-за денег снимали порно с младенцем супруги из Зернограда

По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года подозреваемые, находясь в собственной квартире неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, которой только в марте исполнится один год, фиксировали извращения на видеокамеру и за денежное вознаграждение распространяли через социальную сеть.