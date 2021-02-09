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Из-за денег снимали порно с младенцем супруги из Зернограда

9 февраля 2021, 19:05
Фото: pixabay.com
Семейная пара из города Зернограда в Ростовской области снимала хоум-видео сексуального содержания с участием младенца, чтобы заработать, говорится в сообщении регионального СКР.

Ранее стало известно, что молодые супруги выкладывали в соцсеть ролики, в которых совершали насильственные действия сексуального характера над полугодовалой дочерью. Об этом в правоохранительные органы сообщили случайные пользователи «ВКонтакте».

По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года подозреваемые, находясь в собственной квартире неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, которой только в марте исполнится один год, фиксировали извращения на видеокамеру и за денежное вознаграждение распространяли через социальную сеть.

«По ходатайству следователя судом в отношении семейной пары избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Напомним, что матери девочки всего 17 лет, а отцу исполнилось 20.

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