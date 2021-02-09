Квартиру подарят ростовчанину, обыгравшему в шахматы Магнуса Карлсена

Напомним, что 18-летний студент одержал победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Турнир состоялся в Нидерландах, в итоге российский шахматист занял третье место.
Во время знаковой встречи спортсмен добился серьезного преимущества. Норвежец, не дожидаясь мата, признал свое поражение.
За эту победу студенту вручили сертификат на получение однокомнатной квартиры. Сам он родился в Новочеркасске, а заниматься шахматами начал с пяти лет.
Есипенко три раза занимал первые места на первенстве Европы.