Нецелевое использование бюджета при благоустройстве парка выявили в Новочеркасске

Представители КСП проверили законность и эффективность траты средств из регионального бюджета для Новочеркасска, а также то, как местные власти соблюдали условия межбюджетных трансфертов в 2019 году и с января по май 2020 года.
Нарушения были выявлены в период, когда осуществлялось благоустройства парка на улице Мацоты. Стоимость работ составила 50,9 миллиона рублей. Администрация города расходовала средства не имея надлежащим образом оформленного права муниципальной собственности на земельный участок.
Также сообщается, что в смету по благоустройству парка были внесены корректировки, в результате которых стоимость работ выросла на 18,8 миллиона рублей.
В ходе проверки выявили и другие нарушения. В итоге 12 чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности, также в КСП составили два протокола об административных нарушениях.
Ранее Счетная палата РФ выявила нецелевое использование средств при реабилитации Темерника в Ростове.