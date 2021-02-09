Права требования ростовской судоходной компании к турецкой фирме выставили на торги

В общей сложности на торги было выставлено 10 лотов, самым крупным из них стало право требования к турецкой компании Dolphin Overseas Shipping S.A, которая задолжала российской «Палмали» 6,08 миллиарда рублей. Стоимость лота составила 54,7 миллиона рублей. А совокупная стоимость всех лотов превысила 75,4 миллиона рублей.