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Права требования ростовской судоходной компании к турецкой фирме выставили на торги

9 февраля 2021, 19:22
Фото: pixabay.com
В Ростовской области на торги были выставлены права судоходной компании «Палмали» за 75,4 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствах.

В общей сложности на торги было выставлено 10 лотов, самым крупным из них стало право требования к турецкой компании Dolphin Overseas Shipping S.A, которая задолжала российской «Палмали» 6,08 миллиарда рублей. Стоимость лота составила 54,7 миллиона рублей. А совокупная стоимость всех лотов превысила 75,4 миллиона рублей.

По информации системы СПАРК, ООО «Палмали» было создано в Ростовской области в июне 2000 года, в качестве основного направления работы компании указана деятельность морского грузового транспорта. Учредителем компании является PALMALI» CO. LTD., зарегистрированное на Мальте.

Осенью 2018 года компания была признана банкротом по требованию Сбербанка, задолженность перед которым составила свыше 13 миллиардов рублей.

В октябре 2020 года «дочка» Сбербанка компания «СБК Долина», выкупила флот ООО «Палмали».

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