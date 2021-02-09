Ростовчанин Серебренников подтвердил, что уходит из «Гоголь-центра»

Напомним, что в июне минувшего года ростовчанина приговорили условному сроку. В общей сложности под домашним арестом он провел 1,5 года. Несмотря на это, он закончил работу над кинолентой «Лето», в которой снялся известный таганрожец и лидер группы «Звери» Роман Билык. Около года назад режиссер начал съемки кинофильма, повествующем о жизни нацистского преступника «Исчезновение Йозефа Менгеле» по произведению писателя Оливье Геза. А летом 2020 года стало известно о его планах снять сериал об Андрее Тарковском.