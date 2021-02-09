Ростовчанин Серебренников подтвердил, что уходит из «Гоголь-центра»

Ранее стало известно, что Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с ростовским режиссером. Серебренников опубликовал в своем блоге письмо московских властей об истечении срока его полномочий 25 февраля на должности художественного руководителя театра.
Режиссер прокомментировал свой уход, отметив, что «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. «Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», — написал худрук.
Серебренников являлся художественным руководителем «Гоголь-центра» с 2012 года, в том числе, и в период домашнего ареста по делу о хищениях в «Седьмой студии».
Напомним, что в июне минувшего года ростовчанина приговорили условному сроку. В общей сложности под домашним арестом он провел 1,5 года. Несмотря на это, он закончил работу над кинолентой «Лето», в которой снялся известный таганрожец и лидер группы «Звери» Роман Билык. Около года назад режиссер начал съемки кинофильма, повествующем о жизни нацистского преступника «Исчезновение Йозефа Менгеле» по произведению писателя Оливье Геза. А летом 2020 года стало известно о его планах снять сериал об Андрее Тарковском.