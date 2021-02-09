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Ростовская область оставила украинцев без курицы

9 февраля 2021, 09:36
Фото: pixabay.com
Из Ростовской области запретили выпускать на Украину крупную партию филе цыпленка, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Партия мяса была задержана в автомобильном пункте пропуска «Весело-Вознесенка». Всего на территорию Украины хотели доставить 18 тонн продукции.

«Во время досмотра выявили несоответствие наименования товара в ветеринарно-сопроводительных документах и на маркировке. В результате был составлен акт о нарушении», — сказано в сообщении.

Отмечается, вывозить товар из России запретили. Ранее филе летучих мышей начали продавать в Ростове в разгар пандемии, оно появилось в магазине на Буденновском проспекте.

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