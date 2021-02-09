Ростовская область оставила украинцев без курицы

Партия мяса была задержана в автомобильном пункте пропуска «Весело-Вознесенка». Всего на территорию Украины хотели доставить 18 тонн продукции.
«Во время досмотра выявили несоответствие наименования товара в ветеринарно-сопроводительных документах и на маркировке. В результате был составлен акт о нарушении», — сказано в сообщении.
Отмечается, вывозить товар из России запретили. Ранее филе летучих мышей начали продавать в Ростове в разгар пандемии, оно появилось в магазине на Буденновском проспекте.