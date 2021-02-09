Главное
Все новости
Суточная заболеваемость ковидом в России составила 15 тысяч
9 февраля 2021, 11:43
Фото: pixabay.com
В России за сутки 15 019 человек заразились коронавирусом.
Как
сообщает
RT, за это же время 530 скончались от последствий заражения инфекцией.
#Новости
#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58