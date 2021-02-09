rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Ростовской области 530 раз обманул суды

9 февраля 2021, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области арестовали жителя Батайска, который обманывал суды и получал деньги, сообщили в региональном УСКР.

С 2018 по 2020 годы фигурант изготовил и направил в суды в нескольких регионах заявления о выдаче судебных приказов. Он потребовал от 530 человек деньги за якобы оказанные услуги.

«Всего подозреваемый намеревался получить более миллиона рублей. К заявлениям он прикладывал фальшивые договоры и квитанции об оплате госпошлины», — сказано в сообщении.

В результате банки списывали деньги со счетов людей и перечисляли подозреваемому. Последний успел получить более 500 тысяч рублей, после чего его счет был заблокирован.

Мужчину задержали и завели в отношении него уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

Ранее в Ростовской области появились мошенники, «продающие» вакцину от коронавируса.

Материалы по теме
Как полицейские отпустили мошенника в РостовеРостовчан предупредили о мошенниках, предлагающих фейковые «чудо-средства» от ковидаВ Ростовской области появились мошенники, «продающие» вакцину от коронавируса
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00