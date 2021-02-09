Житель Ростовской области 530 раз обманул суды

С 2018 по 2020 годы фигурант изготовил и направил в суды в нескольких регионах заявления о выдаче судебных приказов. Он потребовал от 530 человек деньги за якобы оказанные услуги.
«Всего подозреваемый намеревался получить более миллиона рублей. К заявлениям он прикладывал фальшивые договоры и квитанции об оплате госпошлины», — сказано в сообщении.
В результате банки списывали деньги со счетов людей и перечисляли подозреваемому. Последний успел получить более 500 тысяч рублей, после чего его счет был заблокирован.
Мужчину задержали и завели в отношении него уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.