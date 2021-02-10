Донские власти пообещали отреагировать на отмену масочного режима в Удмуртии

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что масочный режим в регионе станет необязательным. Теперь это будет рекомендательная мера.
У жителей донского региона появились вопросы насчет того, будут ли приняты аналогичные меры. В целом их интересовало, что власти думают по этому поводу.
В пресс-службе правительства области пообещали отреагировать и дать комментарий. Добавим, что в регионе на постоянной проверке проводятся проверки соблюдения масочного режима. Так, в ростовских автобусах поймали более 700 нарушителей.