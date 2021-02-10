Еще 12 мужчин и столько же женщин убил коронавирус в Ростовской области

За сутки болезнь унесла жизни 12 женщин от 47 до 95 лет и столько же мужчин от 53 до 82 лет. У всех погибших пациентов имелись хронические заболевания, которые оказали влияние на течение коронавируса и вызвали осложнения. За весь период от инфекции умерли 2857 жителей области. А смертность среди ковид-инфицированных на 10 февраля 2021 года составила 4,24%.