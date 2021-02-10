rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еще 12 мужчин и столько же женщин убил коронавирус в Ростовской области

10 февраля 2021, 08:31
Фото: freepik.com
В Ростовской области вновь погибли 24 ковидных пациента, не справившиеся с осложнениями от инфекции, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки болезнь унесла жизни 12 женщин от 47 до 95 лет и столько же мужчин от 53 до 82 лет. У всех погибших пациентов имелись хронические заболевания, которые оказали влияние на течение коронавируса и вызвали осложнения. За весь период от инфекции умерли 2857 жителей области. А смертность среди ковид-инфицированных на 10 февраля 2021 года составила 4,24%.

Всего в Ростовской области было зарегистрировано 67315 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 85,3% заразившихся или 57443 пациента уже выздоровели.

Ранее стало известно о рекордном показателе смертности населения в Ростовской области в декабре.

Материалы по теме
В Ростовской области коронавирус за сутки подтвердили у 349 человекВ Ростовской области назвали города, которые не устояли перед коронавирусом
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58