Прокуратура проверяет ростовский Платов после ЧП с самолетом во время посадки

Проверка коснется работы наземных служб аэропорта в связи с обледенением полосы и длительным нахождением пассажиров на борту лайнера. Сообщается, что во вторник, 9 февраля, в аэропорту совершил посадку борт авиаперевозчика «Азимут», прилетевший из Самары. После того, как самолет приземлился, его развернуло на 70 градусов. Причиной стало обледенение поверхности.