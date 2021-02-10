Прокуратура проверяет ростовский Платов после ЧП с самолетом во время посадки

Проверка коснется работы наземных служб аэропорта в связи с обледенением полосы и длительным нахождением пассажиров на борту лайнера. Сообщается, что во вторник, 9 февраля, в аэропорту совершил посадку борт авиаперевозчика «Азимут», прилетевший из Самары. После того, как самолет приземлился, его развернуло на 70 градусов. Причиной стало обледенение поверхности.
В это время на борту судна в этот момент находились 93 пассажира. Им пришлось на протяжении часа ждать, когда к самолету подадут трап.
Напомним, что в минувшие выходные из-за сильного снегопада четыре самолета, направлявшиеся в Краснодар, были вынуждены экстренно приземлиться в Ростове.