Теплая погода в Ростове сменится заморозками и снегопадом

В среду днем могут начаться дожди, а температура воздуха составит семь градусов. Ветер при этом усилится до семи метров в секунду.
Дожди будут сохраняться и в ночное время, температура опустится до пяти градусов. В четверг днем осадки прекратятся, потеплеет до 9 градусов.
В пятницу воздух прогреется до 13 градусов, после чего начнутся похолодания. В субботу ночью температура опустится до минус 4 градусов, днем будет на 2 градуса теплее. Одновременно с этим начнется снегопад.
В воскресенье осадков не будет, но сохранится холодная погода. Ранее в Ростове из-за ледяного дождя коммунальщиков перевели в режим усиленной работы.