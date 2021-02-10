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Теплая погода в Ростове сменится заморозками и снегопадом

10 февраля 2021, 05:56
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону ближе в выходным ожидаются резкое похолодание и снегопад, заявили в Гидрометцентре.

В среду днем могут начаться дожди, а температура воздуха составит семь градусов. Ветер при этом усилится до семи метров в секунду.

Дожди будут сохраняться и в ночное время, температура опустится до пяти градусов. В четверг днем осадки прекратятся, потеплеет до 9 градусов.

В пятницу воздух прогреется до 13 градусов, после чего начнутся похолодания. В субботу ночью температура опустится до минус 4 градусов, днем будет на 2 градуса теплее. Одновременно с этим начнется снегопад.

В воскресенье осадков не будет, но сохранится холодная погода. Ранее в Ростове из-за ледяного дождя коммунальщиков перевели в режим усиленной работы.

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