Центр Ростова остался без воды из-за коммунальной аварии

Аварийная ситуация случилась на улице Пушкинской. В данный момент проходят восстановительные работы, в них задействовали восемь человек и шесть единицы техники.
«Сейчас нет холодной воды в границах проспекта Театральный, улиц Береговая, Сиверса и Пушкинская. Завершиться ремонт должен в 18 часов», — заявили в мэрии.
Отмечается, что эту ситуацию контролируют Департамент ЖКХ и энергетики и администрация Кировского района. Ранее невозможным назвали повышение качества горячей воды в Ростовской области.