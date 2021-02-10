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Центр Ростова остался без воды из-за коммунальной аварии

10 февраля 2021, 07:17
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в среду утром произошла коммунальная авария на водопроводной сети, сообщили в городской администрации.

Аварийная ситуация случилась на улице Пушкинской. В данный момент проходят восстановительные работы, в них задействовали восемь человек и шесть единицы техники.

«Сейчас нет холодной воды в границах проспекта Театральный, улиц Береговая, Сиверса и Пушкинская. Завершиться ремонт должен в 18 часов», — заявили в мэрии.

Отмечается, что эту ситуацию контролируют Департамент ЖКХ и энергетики и администрация Кировского района. Ранее невозможным назвали повышение качества горячей воды в Ростовской области.

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