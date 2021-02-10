В Ростове раскрыли схему массового обмана пассажиров водителями автобусов

Причиной такого обращения стали жалобы горожан на водителей, которые просят переводить деньги за проезд на их личные карты. Часто это касается маршрута № 85. Некоторые водители обманывают пассажиров, говоря, что у них сломался терминал оплаты. В таких случаях ростовчан попросили обращаться в диспетчерскую.
«Номер телефона можно найти в салоне транспорта. Для дальнейшего разбирательства стоит назвать номер автобуса», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что движение автобусов по ростовском мосту на Малиновского возобновят к концу апреля.