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В Ростове раскрыли схему массового обмана пассажиров водителями автобусов

10 февраля 2021, 06:48
Фото: rostov-gorod.ru
Жителей Ростова-на-Дону попросили не переводить деньги недобропорядочным водителям автобусов, сообщает «АТП-5».

Причиной такого обращения стали жалобы горожан на водителей, которые просят переводить деньги за проезд на их личные карты. Часто это касается маршрута № 85. Некоторые водители обманывают пассажиров, говоря, что у них сломался терминал оплаты. В таких случаях ростовчан попросили обращаться в диспетчерскую.

«Номер телефона можно найти в салоне транспорта. Для дальнейшего разбирательства стоит назвать номер автобуса», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что движение автобусов по ростовском мосту на Малиновского возобновят к концу апреля.

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