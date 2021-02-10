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В Ростовской области в декабре резко выросла смертность

10 февраля 2021, 05:45
Фото: pixabay
В Ростовской области в декабре минувшего года зафиксировали рост смертности в 1,6 раза, сообщает Ростовстат.

За этот месяц умерли 7,1 тысячи местных жителей, в прошлом году этот показатель был на 2,6 тысячи случаев меньше. Известно, что 861 человек оказался заражен коронавирусом.

При этом у 855 человек COVID-19 был официально подтвержден, у остальных болезнь подозревали. Согласно статистике, 81 зараженный коронавирусом умер по другим причинам.

Всего в стране ушли из жизни 31550 человек, у которых была коронавирусная инфекция. Хуже всего обстановка сложилась в Москве.

Ранее стало известно, что четверть жителей Ростовской области опасаются последствий прививки от коронавируса.

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