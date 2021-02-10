В Ростовской области в декабре резко выросла смертность

За этот месяц умерли 7,1 тысячи местных жителей, в прошлом году этот показатель был на 2,6 тысячи случаев меньше. Известно, что 861 человек оказался заражен коронавирусом.
При этом у 855 человек COVID-19 был официально подтвержден, у остальных болезнь подозревали. Согласно статистике, 81 зараженный коронавирусом умер по другим причинам.
Всего в стране ушли из жизни 31550 человек, у которых была коронавирусная инфекция. Хуже всего обстановка сложилась в Москве.
Ранее стало известно, что четверть жителей Ростовской области опасаются последствий прививки от коронавируса.