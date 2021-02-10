Власти Ростова объяснили повышение цен на отопление

Напомним, что от горожан стало поступать много вопросов насчет повышения платы. Основной причиной стала дата подачи показаний счетчиков.
В декабре 2020 года ростовчане получили квитанции по показаниям счетчика за ноябрь. Это было необходимо для того, чтобы успеть до Нового года вручить квитанции тем, кто получает субсидии.
Также потребление тепловой энергии выросло из-за резких колебаний температур. Из-за этого котельные работали в другом режиме.
«Тарифы за ЖКУ не изменяются, но плата за тепло может меняться в зависимости от погоды и месяца начисления. Чем ниже температура воздуха, тем больше энергии требуется на обогрев домов и подогрев воды», — сказано в сообщении.