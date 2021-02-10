rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростова объяснили повышение цен на отопление

10 февраля 2021, 10:25
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону плата за отопление в январе стала больше из-за нескольких факторов, сообщили в городской администрации.

Напомним, что от горожан стало поступать много вопросов насчет повышения платы. Основной причиной стала дата подачи показаний счетчиков.

В декабре 2020 года ростовчане получили квитанции по показаниям счетчика за ноябрь. Это было необходимо для того, чтобы успеть до Нового года вручить квитанции тем, кто получает субсидии.

Также потребление тепловой энергии выросло из-за резких колебаний температур. Из-за этого котельные работали в другом режиме.

«Тарифы за ЖКУ не изменяются, но плата за тепло может меняться в зависимости от погоды и месяца начисления. Чем ниже температура воздуха, тем больше энергии требуется на обогрев домов и подогрев воды», — сказано в сообщении.

Напомним, что в среду часть Ростова осталась без воды из-за аварии.

Материалы по теме
Перебои с холодной водой могут быть в Таганроге из-за ухудшения погодыБолее 3 тыс жителей донского поселка обеспечат качественной водой по нацпроектуВоду начали подвозить в Кировском районе Ростова после коммунальной аварии
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58