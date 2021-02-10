Воду начали подвозить в Кировском районе Ростова после коммунальной аварии

Напомним, что авария на водопроводе произошла на улице Пушкинской. В ремонтных работах участвуют восемь специалистов.
Из-за произошедшего без холодной воды остались проспект Театральный, улицы Береговая, Сиверса и Пушкинская. Власти пообещали завершить работы до 18 часов.
Набрать воду можно будет на пересечении Социалистической и Журавлева, Станиславского и Богатяновского Спуска, Чехова и Социалистической. Также воду можно получить на пересечениях Седова и Университетского, Соколова и Суворова.
«В настоящее время продолжаются работы по ее устранению аварии», — заявили в мэрии.