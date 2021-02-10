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Воду начали подвозить в Кировском районе Ростова после коммунальной аварии

10 февраля 2021, 10:15
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону жителям Кировского района начали подвозить воду после коммунальной аварии, сообщили в городской администрации.

Напомним, что авария на водопроводе произошла на улице Пушкинской. В ремонтных работах участвуют восемь специалистов.

Из-за произошедшего без холодной воды остались проспект Театральный, улицы Береговая, Сиверса и Пушкинская. Власти пообещали завершить работы до 18 часов.

Набрать воду можно будет на пересечении Социалистической и Журавлева, Станиславского и Богатяновского Спуска, Чехова и Социалистической. Также воду можно получить на пересечениях Седова и Университетского, Соколова и Суворова.

«В настоящее время продолжаются работы по ее устранению аварии», — заявили в мэрии.

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