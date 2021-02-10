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Житель Ростова отдал лжеэкстрасенсу 1,5 млн рублей за решение семейной проблемы

10 февраля 2021, 08:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Житель Ростова-на-Дону поверил в уговоры лжеэкстрасенса и перевел ему крупную сумму денег, сообщили в региональном УМВД.

Мужчина в Интернете искал решение семейной проблемы и наткнулся на сайт, где ему пообещали помочь. Он оставил свои контакты, после чего ему написал человек и представился экстрасенсом. «Ростовчанину пообещали помочь и в течение двух месяцев он перечислял деньги за проведение магических ритуалов. В итоге он лишился 1,5 миллиона рублей, но проблема осталась», — сказано в сообщении.

Тогда мошенник перестал выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества завели уголовное дело.

Сейчас идет розыск подозреваемого, ему грозит до 10 лет колонии. Ранее цены на диагностику коронавирусных больных назвали ростовские экстрасенсы.

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#Новости#Происшествия
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