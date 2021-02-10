Житель Ростова отдал лжеэкстрасенсу 1,5 млн рублей за решение семейной проблемы

Мужчина в Интернете искал решение семейной проблемы и наткнулся на сайт, где ему пообещали помочь. Он оставил свои контакты, после чего ему написал человек и представился экстрасенсом. «Ростовчанину пообещали помочь и в течение двух месяцев он перечислял деньги за проведение магических ритуалов. В итоге он лишился 1,5 миллиона рублей, но проблема осталась», — сказано в сообщении.