Сервису СберБанк Онлайн исполнилось 10 лет

Аудитория приложения становится все более взрослой. Если в 2015 году было всего восемь процентов клиентов, перешагнувших 50-летний рубеж, то сегодня таковых уже четверть. Самые активные клиенты приложения по-прежнему люди в возрасте 20–39 лет. Их 46 процентов от общего количества пользователей приложения. А самые востребованные операции — переводы с карты на карту, используемые физическими лицами, и оплата различных услуг. Сейчас приложение позволяет воспользоваться 70 процентами всех продуктов банка.