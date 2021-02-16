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Posted 16 февраля 2021, 09:43

Published 16 февраля 2021, 09:43

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Сервису СберБанк Онлайн исполнилось 10 лет

Сервису СберБанк Онлайн исполнилось 10 лет

16 февраля 2021, 09:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пресс-релизы
Самому популярному банковскому приложению в России — сервису СберБанк Онлайн — исполнилось 10 лет.

Каждый месяц им пользуется свыше 65 миллионов человек, а практически каждый второй использует его ежедневно. В РФ в прошлом году, по данным App Annie, по показателю ежемесячной посещаемости выше были только социальные медиа WhatsApp и Instagram.

В 2011 году приложение СберБанк Онлайн для iPad впервые дало возможность клиентам банка увидеть состояние всех их балансов и самостоятельно провести самые простые операции в любой точке планеты. А через год такая возможность появилась и у владельцев мобильных телефонов благодаря специальным приложениям.

На протяжении всех 10 лет СберБанк Онлайн постоянно развивался, учитывая последние тренды и зачастую опережая их, задавая направление на российском рынке.

Аудитория приложения становится все более взрослой. Если в 2015 году было всего восемь процентов клиентов, перешагнувших 50-летний рубеж, то сегодня таковых уже четверть. Самые активные клиенты приложения по-прежнему люди в возрасте 20–39 лет. Их 46 процентов от общего количества пользователей приложения. А самые востребованные операции — переводы с карты на карту, используемые физическими лицами, и оплата различных услуг. Сейчас приложение позволяет воспользоваться 70 процентами всех продуктов банка.

Помимо обычных банковских услуг, приложение постоянно пополняется новыми инновационными сервисами. Так, в минувшем году в СберБанк Онлайн заработало семейство виртуальных ассистентов, а уже в нынешнем году количество задач, которые ежедневно можно будет решать в приложении с помощью голосовых команд, значительно выросло.

Собственный мессенджер «Диалоги» поможет организовать групповые сборы и отправить денежный перевод вместе с анимированными и звуковыми открытками. В течение ближайших нескольких месяцев СберБанк Онлайн пополнится новыми продуктами и сервисами, которые сделают ежедневное общение клиентов с банком еще более удобным. Над решением этих задач сегодня работает около 200 agile-команд по всей стране.

10 лет назад почти не было тех, кто был готов распоряжаться своими финансами самостоятельно, используя банковское приложение. А сегодня двое из троих клиентов банка являются активными пользователями СберБанк Онлайн.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, делать жизнь 65 миллионов людей проще и экономить их драгоценное время является большой и одновременно приятной ответственностью. «Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду — всех, кто работает сейчас, и тех, с кого только начинался „СберБанк Онлайн“, — за беспрестанную работу и любовь к своему делу», — говорит он.

#Экономика#Пресс-релизы#Новости
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