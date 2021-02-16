Сервису СберБанк Онлайн исполнилось 10 лет

Posted 16 февраля 2021, 09:43
Published 16 февраля 2021, 09:43
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Каждый месяц им пользуется свыше 65 миллионов человек, а практически каждый второй использует его ежедневно. В РФ в прошлом году, по данным App Annie, по показателю ежемесячной посещаемости выше были только социальные медиа WhatsApp и Instagram.
В 2011 году приложение СберБанк Онлайн для iPad впервые дало возможность клиентам банка увидеть состояние всех их балансов и самостоятельно провести самые простые операции в любой точке планеты. А через год такая возможность появилась и у владельцев мобильных телефонов благодаря специальным приложениям.
На протяжении всех 10 лет СберБанк Онлайн постоянно развивался, учитывая последние тренды и зачастую опережая их, задавая направление на российском рынке.
Аудитория приложения становится все более взрослой. Если в 2015 году было всего восемь процентов клиентов, перешагнувших 50-летний рубеж, то сегодня таковых уже четверть. Самые активные клиенты приложения по-прежнему люди в возрасте 20–39 лет. Их 46 процентов от общего количества пользователей приложения. А самые востребованные операции — переводы с карты на карту, используемые физическими лицами, и оплата различных услуг. Сейчас приложение позволяет воспользоваться 70 процентами всех продуктов банка.
Помимо обычных банковских услуг, приложение постоянно пополняется новыми инновационными сервисами. Так, в минувшем году в СберБанк Онлайн заработало семейство виртуальных ассистентов, а уже в нынешнем году количество задач, которые ежедневно можно будет решать в приложении с помощью голосовых команд, значительно выросло.
Собственный мессенджер «Диалоги» поможет организовать групповые сборы и отправить денежный перевод вместе с анимированными и звуковыми открытками. В течение ближайших нескольких месяцев СберБанк Онлайн пополнится новыми продуктами и сервисами, которые сделают ежедневное общение клиентов с банком еще более удобным. Над решением этих задач сегодня работает около 200 agile-команд по всей стране.
10 лет назад почти не было тех, кто был готов распоряжаться своими финансами самостоятельно, используя банковское приложение. А сегодня двое из троих клиентов банка являются активными пользователями СберБанк Онлайн.
По словам заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, делать жизнь 65 миллионов людей проще и экономить их драгоценное время является большой и одновременно приятной ответственностью. «Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду — всех, кто работает сейчас, и тех, с кого только начинался „СберБанк Онлайн“, — за беспрестанную работу и любовь к своему делу», — говорит он.