Путин прокомментировал идею платить женщинам за отказ от абортов

Posted 17 февраля 2021, 12:05
Published 17 февраля 2021, 12:05
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
С подобной инициативой выступил депутат Владимир Жириновский. По его словам, ребенка нужно отдавать государству, а роженице платить компенсацию. Он предложил провести соответствующий эксперимент.
Путин назвал этот вопрос тяжелым и заявил, что добиваться отказа от абортов стоит другими методами. «Вопрос является тяжелым в экономическом и моральном плане», — подчеркнул президент.
Он согласился с тем, что правильно убеждать женщин сохранять детей. Путин добавил, что роженицам нужно просто оказывать помощь.