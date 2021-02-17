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Posted 17 февраля 2021, 12:05

Published 17 февраля 2021, 12:05

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Путин прокомментировал идею платить женщинам за отказ от абортов

Путин прокомментировал идею платить женщинам за отказ от абортов

17 февраля 2021, 12:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу выплачивать деньги женщинам, которые отказались от аборта, пишет ТАСС.

С подобной инициативой выступил депутат Владимир Жириновский. По его словам, ребенка нужно отдавать государству, а роженице платить компенсацию. Он предложил провести соответствующий эксперимент.

Путин назвал этот вопрос тяжелым и заявил, что добиваться отказа от абортов стоит другими методами. «Вопрос является тяжелым в экономическом и моральном плане», — подчеркнул президент.

Он согласился с тем, что правильно убеждать женщин сохранять детей. Путин добавил, что роженицам нужно просто оказывать помощь.

Ранее появилась информация, что в России могут начать выплаты маткапитала за третьего ребенка.

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