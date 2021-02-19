Активисты настаивают на возрождении донской породы лошадей в Ростове

Posted 19 февраля 2021, 08:56
Published 19 февраля 2021, 08:56
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Донская порода лошадей была выведена исключительно на донских просторах.
«Но когда ее довели до вымирания, теперь государство стало платить субсидии тем, кто разводит лошадей этой породы — за каждую матку и жеребенка. Как такое могло произойти?», - недоумевают конники Дона.
Они рассказывают, что неоднократно поднимали вопросы участия донских лошадей в скачках на ростовском ипподроме.
«А потом на ипподром приехали казаки и заключили договор о том, что раз в год, в определенный скаковой день, будут проводиться скачки этой донской породы. То есть по сути, казаки перехватили нашу инициативу», - добавляют конники.