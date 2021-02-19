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Posted 19 февраля 2021, 08:56

Published 19 февраля 2021, 08:56

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Активисты настаивают на возрождении донской породы лошадей в Ростове

19 февраля 2021, 08:56
Сюжет
Эксклюзив
Вопрос о возрождении донской породы лошадей продолжают поднимать конники ростовского ипподрома, сообщает RostovGazeta коневладелец, не пожелавший назвать свое имя.

Донская порода лошадей была выведена исключительно на донских просторах.

«Но когда ее довели до вымирания, теперь государство стало платить субсидии тем, кто разводит лошадей этой породы — за каждую матку и жеребенка. Как такое могло произойти?», - недоумевают конники Дона.

Они рассказывают, что неоднократно поднимали вопросы участия донских лошадей в скачках на ростовском ипподроме.

«А потом на ипподром приехали казаки и заключили договор о том, что раз в год, в определенный скаковой день, будут проводиться скачки этой донской породы. То есть по сути, казаки перехватили нашу инициативу», - добавляют конники.

Ранее стало известно, что в Ростове придумали способ защитить ипподром от сноса.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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