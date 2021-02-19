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Posted 19 февраля 2021, 10:35

Published 19 февраля 2021, 10:35

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Департамент потребительского рынка не подтвердил подорожание колбасы в Ростове

Департамент потребительского рынка не подтвердил подорожание колбасы в Ростове

19 февраля 2021, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
В Департаменте потребительского рынка не смогли прокомментировать подорожание колбасных изделий и сосисок в Ростове, об этом в ведомстве сообщили корреспонденту RostovGazeta.

Не так давно депутаты и производители колбасных изделий объявили о грядущем в марте 2021 года подорожании колбасных изделий и сосисок. Это связано с серьезным ростом цен на электроэнергию и сырье. Основное сырье для производство колбас — курица, подорожало на 30%. На 20% возросла стоимость сырья свинины. Уже в начале года производители колбасных изделий, работающие еще на старых запасах, ощутили падение маржинальности. Донские изготовители колбасы пока пришли к мнению, что подорожание произойдет на 5-10% в зависимости от класса продукции. Так, ГОСТовские колбасы подорожают на 10%, а выполненные по техническим условиям, с заменой составляющих — на 5%.

Однако, несмотря на наличие официального запроса, грядущее подорожание не прокомментировали корреспонденту RostovGazeta в Департаменте потребительского рынка Ростовской области.

«Только через руководителя нам могут дать разрешение давать какие-либо комментарии», — сообщили в отделе торговли Департамента.

Ранее стало известно, что карантин по птичьему гриппу отменили в Песчанокопском районе.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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