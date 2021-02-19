Департамент потребительского рынка не подтвердил подорожание колбасы в Ростове

Не так давно депутаты и производители колбасных изделий объявили о грядущем в марте 2021 года подорожании колбасных изделий и сосисок. Это связано с серьезным ростом цен на электроэнергию и сырье. Основное сырье для производство колбас — курица, подорожало на 30%. На 20% возросла стоимость сырья свинины. Уже в начале года производители колбасных изделий, работающие еще на старых запасах, ощутили падение маржинальности. Донские изготовители колбасы пока пришли к мнению, что подорожание произойдет на 5-10% в зависимости от класса продукции. Так, ГОСТовские колбасы подорожают на 10%, а выполненные по техническим условиям, с заменой составляющих — на 5%.