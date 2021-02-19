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Posted 19 февраля 2021, 07:04

Published 19 февраля 2021, 07:04

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Глава Гуково попросил денег у губернатора на расселение аварийных домов

Глава Гуково попросил денег у губернатора на расселение аварийных домов

19 февраля 2021, 07:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Город Гуково получит средства на расселение 44 семей, проживающих в аварийном жилом фонде, сообщили в правительстве Ростовской области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев, деньги выделят из регионального бюджета. Всего перечислят более 71 миллиона рублей.

«На эти деньги получится расселить пять аварийных многоквартирных домов. Они находятся на улицах Молодежной, Ермака, Ленинградской и Шахтерской», — сказано в сообщении. Здания признали аварийными в 2017 году, экспертиза подтвердила, что несущие конструкции могут обрушиться. Однако решить проблему в рамках областной программы не получилось.

Тогда глава администрации Гуково обратился к губернатору с просьбой выделить деньги. Муниципалитет пообещал добавить два миллиона рублей.

Ранее стена аварийного дома обрушилась в Таганроге.

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