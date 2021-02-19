Глава Гуково попросил денег у губернатора на расселение аварийных домов

«На эти деньги получится расселить пять аварийных многоквартирных домов. Они находятся на улицах Молодежной, Ермака, Ленинградской и Шахтерской», — сказано в сообщении. Здания признали аварийными в 2017 году, экспертиза подтвердила, что несущие конструкции могут обрушиться. Однако решить проблему в рамках областной программы не получилось.