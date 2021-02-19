Глава Гуково попросил денег у губернатора на расселение аварийных домов

Posted 19 февраля 2021, 07:04
Published 19 февраля 2021, 07:04
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев, деньги выделят из регионального бюджета. Всего перечислят более 71 миллиона рублей.
«На эти деньги получится расселить пять аварийных многоквартирных домов. Они находятся на улицах Молодежной, Ермака, Ленинградской и Шахтерской», — сказано в сообщении. Здания признали аварийными в 2017 году, экспертиза подтвердила, что несущие конструкции могут обрушиться. Однако решить проблему в рамках областной программы не получилось.
Тогда глава администрации Гуково обратился к губернатору с просьбой выделить деньги. Муниципалитет пообещал добавить два миллиона рублей.