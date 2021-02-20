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Posted 20 февраля 2021, 12:17

Published 20 февраля 2021, 12:17

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

В пресс-службе ТФОМС Ростовской области подтвердили уход руководителя с должности

В пресс-службе ТФОМС Ростовской области подтвердили уход руководителя с должности

20 февраля 2021, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
В связи с истечением срока трудового договора пришло соответствующее распоряжение губернатора Ростовской области, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ТФОМС Ростовской области.

У директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области Алексея Решетникова 1 марта 2021 года заканчивается контракт. Он уходит в отставку.

«Об этом пришло распоряжение Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, и связано с истечением срока трудового договора», — прокомментировали в пресс-службе ТФОМС.

Ранее ростовские врачи прокомментировали грядущее назначение Ольги Мельниковой на должность руководителя Управления городского здравоохранения.

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