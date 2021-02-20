В пресс-службе ТФОМС Ростовской области подтвердили уход руководителя с должности

Posted 20 февраля 2021, 12:17
Published 20 февраля 2021, 12:17
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
У директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области Алексея Решетникова 1 марта 2021 года заканчивается контракт. Он уходит в отставку.
«Об этом пришло распоряжение Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, и связано с истечением срока трудового договора», — прокомментировали в пресс-службе ТФОМС.
Ранее ростовские врачи прокомментировали грядущее назначение Ольги Мельниковой на должность руководителя Управления городского здравоохранения.