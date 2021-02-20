В Ростове рассказали о рабочем, который погиб при падении с автовышки

Posted 20 февраля 2021, 20:07
Published 20 февраля 2021, 20:07
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Напомним, что водитель зерновоза на мосту протаранил автовышку, в которой находились двое рабочих. Они в это время монтировали баннер.
Сотрудники упали с большой высоты на железную дорогу, один из них погиб сразу. Второй скончался в медицинском учреждении.
По данным издания, 26-летнего погибшего воспитывала бабушка, так как его родители скончались. У него остались жена и ребенок, известно, что девушка сейчас беременна.
«Во время пандемии Артем потерял работу и устроился в рекламную компанию. Перед гибелью он отправил жене сообщение, что полез на высоту и больше не отвечал», — сказано в сообщении.
Отмечается, что супруга узнала о смерти мужа от сотрудников рекламной фирмы.