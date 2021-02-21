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Posted 21 февраля 2021, 16:57

Published 21 февраля 2021, 16:57

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

ФК «Ростов» заключил контракт с бывшим игроком «Рубина»

21 февраля 2021, 16:57
К футбольному клубу «Ростов» присоединился игрок Георгий Махатадзе, говорится на сайте команды.

Контракт с 22-летним полузащитником заключили до конца этого сезона. Однако в нем прописана возможность продления на 4,5 года.

Известно, что Махатадзе является уроженцем Ростова, в 2013 году он играл за «Локомотив». Вначале он выступал за молодежку, но через три года попал в основной состав.

Также ростовчанин успел поиграть за «Рубин» и «СКА-Хабаровск». Он провел зимний сбор с «Ростовом» и смог забить один гол.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу слишком высоких зарплат футболистов.

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