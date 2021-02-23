Мать и двое детей пострадали в ДТП в Волгодонске

Posted 23 февраля 2021, 19:21
Published 23 февраля 2021, 19:21
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Авария случилась во вторник, 23 февраля, в 18.40 мск. Находившаяся за рулем ВАЗ-2174 63-летняя женщина не справилась с управлением и машина выехала на встречку. Автомобиль столкнулся с Kia Ceed.
В результате аварии пострадала водитель ВАЗ, а также 34-летняя пассажирка KIA и двевочки восьми и 10 лет. Дети были пристегнуты ремнем безопасности.
По факту произошедшей аварии проводится проверка.