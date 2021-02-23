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Posted 23 февраля 2021, 19:21

Published 23 февраля 2021, 19:21

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Мать и двое детей пострадали в ДТП в Волгодонске

23 февраля 2021, 19:21
В Ростовской области в городе Волгодонск произошло ДТП с четырьмя пострадавшими, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Авария случилась во вторник, 23 февраля, в 18.40 мск. Находившаяся за рулем ВАЗ-2174 63-летняя женщина не справилась с управлением и машина выехала на встречку. Автомобиль столкнулся с Kia Ceed.

В результате аварии пострадала водитель ВАЗ, а также 34-летняя пассажирка KIA и двевочки восьми и 10 лет. Дети были пристегнуты ремнем безопасности.

По факту произошедшей аварии проводится проверка.

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