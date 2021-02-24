Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Posted 24 февраля 2021, 09:06
Published 24 февраля 2021, 09:06
Modified 18 сентября 2022, 10:26
Updated 18 сентября 2022, 10:26
Происшествие случилось вечером 22 февраля в районе железнодорожной станции Сулин. Здесь поезд сбил 38-летнего мужчину. «Пострадавший скончался от полученных травм, он был жителем Красного Сулина. Причиной инцидента стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта», — сказано в сообщении.
Сейчас устанавливаются все детали случившегося. По результата проверки будет принято соответствующее решение.