Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Происшествие случилось вечером 22 февраля в районе железнодорожной станции Сулин. Здесь поезд сбил 38-летнего мужчину. «Пострадавший скончался от полученных травм, он был жителем Красного Сулина. Причиной инцидента стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта», — сказано в сообщении.