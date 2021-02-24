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Posted 24 февраля 2021, 09:06

Published 24 февраля 2021, 09:06

Modified 18 сентября 2022, 10:26

Updated 18 сентября 2022, 10:26

Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

24 февраля 2021, 09:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области под колесами грузового поезда погиб местный житель, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось вечером 22 февраля в районе железнодорожной станции Сулин. Здесь поезд сбил 38-летнего мужчину. «Пострадавший скончался от полученных травм, он был жителем Красного Сулина. Причиной инцидента стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта», — сказано в сообщении.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося. По результата проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее девять тонн угля украли двое жителей Шахт из грузового поезда.

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